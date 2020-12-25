إيطاليا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/12/25 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 19037 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و459 حالة وفاة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الجمعة: "تم تسجيل 19037 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات منذ بدء الوباء في إيطاليا إلى 2.02 مليون، كما سجلت 459 حالة وفاة".

وأضافت الوزارة أن عدد فحوصات المسحات التي أجريت بلغ 152334.

وأصبحت إيطاليا، الدولة الثامنة في العالم التي تجاوزت مليوني حالة إصابة مسجلة رسميا.

وسجلت إيطاليا، كأول دولة غربية أصيبت بالفيروس، 71359 حالة وفاة منذ ظهور تفشي المرض في 21 شباط، وهي أعلى حصيلة في أوروبا وخامس أعلى معدل في العالم.

المصدر: RT

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