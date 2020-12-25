2020/12/25 | 23:23 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، بـ"مواجهة حاسمة" ضد مغامرات الخارجين عن القانون، من دون أن يشير إلى جهة محددة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي للخارجين عن القانون: مستعدون للمواجهة الحاسمة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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