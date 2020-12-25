الكاظمي للخارجين عن القانون: مستعدون للمواجهة الحاسمة

2020/12/25 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، بـ"مواجهة حاسمة" ضد مغامرات الخارجين عن القانون، من دون أن يشير إلى جهة محددة.

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