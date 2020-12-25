الكاظمي : مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر

2020/12/25 | 23:29 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن حكومته اعادت الثقة بين الشعب والأجهزة الامنية بعد ان “اهتزت” بفعل الخارجين عن القانون، معلناً استعداد الدولة “للمواجهة الحاسمة”.

وكتب الكاظمي في تدوينة على موقع تويتر ان “أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون”.

وتابع رئيس الوزراء، “طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر”.

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