رصدتها 8 دول.. آخر المعلومات بشأن ’سلالة كورونا’ الجديدة

2020/12/25 | 23:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنه تم رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في 8 دول بأوروبا، داعية إلى تشديد الإجراءات الوقائية الضرورية.

وقال مدير المكتب الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، عبر "تويتر"، (25 كانون الاول 2020): "رصدت 8 دول في منطقة مسؤولية المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد-19 الجديدة VOC-202012/01.



تشديد إجراءات الحماية الحالية يمثل أهمية حيوية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبقاء ضمن فقاعات دعم أساسي (تسمح تكوين دائرة من الأصدقاء خلال الإجراءات التقييدية وتجنب العزلة الاجتماعية)".

وأضاف كلوغي أن "منظمة الصحة العالمية تواصل المراقبة وستقدم التحديثات اللاحقة"، مشددا على أن "التضامن مفتاح".

وذكر المسؤول أنه "يبدو أن هذه النسخة، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر"، مشددا على أن "إبداء اليقظة مهم أثناء استمرار التحليل لتحديد مدى تأثيرها".

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم 14 ديسمبر، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم "B.



1.1.7"، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

وأدى هذا التطور إلى إعلان عدد من دول العالم، بينها روسيا، تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة.

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