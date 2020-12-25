نجم عراقي يطالب ناديه بالرحيل في

2020/12/25 | 23:41 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحلم نجوم الدوري العراقي باللعب مع "أسود الرافدين" (Getty)

طالب النجم العراقي محمد داوود إدارة ناديه النفط بالرحيل عن صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يتمكن من إقناع المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش المدير الفني لـ"أسود الرافدين" مرة أخرى بخدماته.

ولم يقم المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش بتوجيه الدعوة للمهاجم محمد داوود في الفترة الماضية مع منتخب "أسود الرافدين"، رغم تألق صاحب العشرين عاماً مع ناديه النفط في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأعرب المهاجم عن رغبته الكبيرة بالرحيل عن أسوار ناديه النفط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والانتقال لفريق الشرطة، الذي تقدم بعرض رسمي لضمه إلى صفوفه من أجل الدفاع عن ألوانه في منافسات الدوري الممتاز، وكذلك بطولة دوري أبطال آسيا.

وغاب داوود عن مباراة ناديه الأخيرة أمام منافسه فريق نفط ميسان بالجولة العاشرة في الدوري الممتاز، بقرار من قبل المدرب يحيى علوان، الذي أبعد المهاجم عن التشكيلة الأساسية، بسبب مفاوضات اللاعب مع إدارة فريق الشرطة.

وقال محمد داوود، في تصريحات تلفزيونية، إن قرار رحيله من نادي النفط والانتقال لفريق الشرطة، هو من أجل العودة لصفوف المنتخب العراقي، "لكون أغلب لاعبي المنتخب من الأندية الجماهيرية"، وهي الشرطة والزوراء والقوة الجوية.

وذكر نادي النفط، أنه لن يمانع انتقال داوود لصفوف فريق الشرطة مقابل الحصول على 250 مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى التعاقد مع نجمي فريق الشرطة، علي مهدي وحسام جاد الله.

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