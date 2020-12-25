الكاظمي: مستعدون للمواجهة الحاسمة اذا اقتضى الامر

2020/12/25 | 23:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الجمعة، ان امن العراق امانة في

الاعناق، فيما اشار الى ان العراق مستعد

للمواجهة الحاسمة اذا اقتضى الامر.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، ان

"أمن العراق أمانة في أعناق

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