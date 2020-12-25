سنة صعبة يا وطن! - طه رشيد

2020/12/25 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طه_رشيد كل المدن في العالم المتحضر ترتدي زيا جديدا وكسوة ملونة بمناسبة أعياد الميلاد، التي لم تعد عيدا خاصا بالمسيحيين، بل اصبح عيدا امميا تحتفل به كل الشعوب بقدوم عام جديد، على امل ان تتغير الاحوال نحو الاحسن!لكن هذا العام 2020 يبدو انه اصبح من اشد الاعوام قتامة على البشرية، رغم ما عانته في عقود سابقة وقرون اسبق من فيضانات مدمرة واوبئة، لا علاج لها، وحروب فقدت فيها البشرية اموالا طائلة وملايين من الب ......





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