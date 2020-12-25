الصناعة: الحملة المشبوهة ضدنا سببها السيطرة على سكراب الحديد وإيقاف تهريبه

2020/12/25 | 23:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نددت وزارة الصناعة والمعادن بـ"الحملة المغرضة والمشبوهة" من قبل بعض الجهات - التي لم تسمها-

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