الكاظمي يتجول شخصياً في شوارع بغداد

2020/12/25 | 23:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تجول القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصيا في شوارع العاصمة بغداد.

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