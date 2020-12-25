الكاظمي: لن نخضع

2020/12/25 | 23:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى الكاظمي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن حكومته أعادت الثقة بين الشعب والأجهزة الأمنية بعد أن "اهتزت" بفعل مغامرات الخارجين عن القانون، فيما أشار إلى الاستعداد "للمواجهة الحاسمة".

وقال الكاظمي في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إن "أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".

وتابع رئيس الوزراء، "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

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