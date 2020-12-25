بريطانيا تسجل تراجعا بعدد الإصابات والوفيات بكورونا

2020/12/25 | 23:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 32725 إصابة و570 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الخميس.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد"COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 32725، ليصل إلى مستوى 2221312 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 570 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70195 متوفيا.

المصدر: RT

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