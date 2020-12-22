فضل شاكر يرد بـ’تريث’ على الأحكام القضائية بسجنه 22 عاماً

2020/12/26 | 00:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

خرج الفنان اللبناني فضل شاكر عن صمته بشأن الحكمين الغيابيين الصادرين بحقه، القاضيين بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية.

وأوضح في تصريحات لصحيفة "المدن" اللبنانية أنه يتريث في الرد عبر وسائل الإعلام على الحكمين الصادرين، حتى يتسنى لمكتب وكلاء الدفاع عنه قراءة تفاصيل القرارين الصادرين بحقه.

وأبدى اندهاشه من الإعلاميين والصحفيين "الذين لا يكملون واجباتهم في البحث عن الحقيقة"، بحسب قوله، الأمر الذي يعيد إلى ذهنه عدم تغطية الإعلام للأحداث التي سبقت أحداث عبرا شرق صيدا، مثل إحراق منزله وسياراته على مدى 3 أيام في عام 2012، على مرأى من الأجهزة الأمنية الموجودة في صيدا.

وفيما رفض الفنان اللبناني الخوض في الرد القانوني وتركه للمختصين، فقد علق لصحيفة "المدن" على قضية اتهامه بالإرهاب اللوجستي، وروى بهدوء وسخرية كيف تكون الملف من شدة دهشته، وذلك "بعدما أرسل أحد العاملين في مجال الفن بالسويد من المحبين له هدايا تتكون من ملاعق وشوك وصحون وخطوط هاتف سويدية، من دون معرفة شاكر المسبقة بأن هناك من يريد تقديم تلك الهدايا له".

وأضاف: "ذلك الشخص دخل المخيم ولم يستطع اللقاء بي لأنه لا يعرفه، وعندما خرج منه سئل على الحاجز ماذا كان يفعل بالداخل، فأجابهم بالحقيقة لأنه يعيش في السويد ويحمل الجنسية السويدية، ولا يعرف أن فضل شاكر مطلوب أصلًا، كما أفاد خلال التحقيق معه، فاقتادوه إلى الثكنة وضبطت في حوزته المحتويات".

وأشار فضل شاكر إلى أن "هذا الوسيط سجن 6 أو ربما 9 أشهر، وخرج بعدما نال حكم البراءة وبقيت فبركة الملف وكذلك التهمة بقيت"، بحسب قوله.

حسين خريس | فضل شاكر لـ"المدن": لو ثبتت التهمة ليسجنوني مئة عامhttps://t.co/bG1K4njCD8

— Al Modon (@almodononline) December 22, 2020

وبالنسبة للحكم عليه 7 سنوات بتهمة تمويل جماعة الشيخ أحمد الأسير لشراء السلاح، فأكد فضل شاكر لصحيفة "المدن" أنها "عارية تماما من الصحة، وتعرف كل الأجهزة أنني بريء منها، لأنها تعرف بالخلاف الذي نشب بيني وبين الأسير، قبل شهرين ونصف الشهر من المعركة".

وتابع قائلا: "فليستدعوا الأسير، هو مسجون لديهم وليسألوه، وإذا ثبت أنني دفعت الأموال من أجل السلاح، فليحكموا علي بالسجن 100 عام".

وأردف فضل شاكر متسائلا: "ألم تستجوب المحكمة كل المتهمين بملف عبرا، فليقولوا لي من الذي قال عني أنني شاركت في التمويل أو التخطيط أو التنفيذ، لا أحد قال ذلك".

وأكد الفنان اللبناني أن أكثر ما يهمه اليوم هو رد فعل محبيه الذي أبكاه من الفرح بسبب رسائل الدعم التي تلقاها منهم، موضحا إنه لم يكن يعرف أن حجم الحب له لا يزال يكبر بهذا الحجم.

وتابع أنه لن يستطيع التعبير عما يشعر به تجاه "الناس الطيبين" الذين يحبونه، بحسب وصفه لهم، ولكن يعدهم بأنه سيكون عند حسن ظنهم، معربا عن سعادته الكبيرة لمشاركته من قبل هؤلاء القناعة بأنه لا يمكن أن يرتكب أي جرم.

وأصدرت محكمة لبنانية أحكاما على الفنان فضل شاكر، بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة.

وقررت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد منير شحادة، إصدار حكمين غيابيين، ضد شاكر الذي اقترن اسمه بجماعة أحمد الأسير لفترة.

وقضى الحكم الأول بسجن شاكر 15 عاما، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة "التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم".

كما قضى الحكم الثاني بسجن شاكر سبع سنوات بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية، وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله "مجموعة الأسير" المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.

يذكر أنه سبق للمحكمة العسكرية أن أصدرت حكمين غيابيين آخرين بحق شاكر، الأول في فبراير من العام 2016، والذي قضى بسجنه خمس سنوات وغرامة 500 ألف ليرة بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة أجراها من مخيم عين الحلوة عام 2014.

وقالت المحكمة إن تصريحات شاكر خلال المقابلة، تؤدي إلى "تعكير صلات لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات والمس بسمعة المؤسسة العسكرية".

وصدر الحكم الثاني ضد شاكر في سبتمبر 2017، ضمن قضية "أحداث عبرا"، حيث قضى بسجنه 15 عاما زائد الأشغال الشاقة.

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