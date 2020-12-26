عندما يتشابه القتل

2020/12/26 | 00:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

يستنكرون ويشجبون وينددون بقرار الرئيس

الأمريكي ترامب القاضي بالعفو عن قتلة

شهداء ساحة النسور، وتعلو الأصوات

للتنديد بهذا القرار الجائر ضد الشعب

العراقي لأنه استرخاص للدم العرا

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