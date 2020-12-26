الصدر يغرد بشأن الولايات المتحدة وايران

2020/12/26 | 00:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

الجمعة، نداءً الى ايران، فيما وجه

تحذيرا الى امريكا، وذلك بشأن "الصراع

الامريكي_الايراني".

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