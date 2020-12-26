قوات فرقة العباس تتصدى لتعرض داعشي في البشير

2020/12/26 | 00:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تصدت قوات فرقة العباس القتالية، لتعرض لفلول عصابات داعش على حدود ناحية البشير في محافظة كركوك.

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