المعتقل السياسي وتجريم التطبيع... - أحمد بيان

2020/12/26 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان كل المناضلين يجرمون التطبيع بصوتهم وأجسادهم وأقلامهم؛ وحتى بدمهم، وهو ما قام به الشهداء بعز وإباء، ومن بينهم وبكل افتخار الشهيد محمد كرينة والشهيدة زبيدة خليفة والشهيد عادل أجراوي والشهيد عبد الرزاق الكاديري...



فلا يكفي أمام هذه الجريمة الشنيعة الاحتكام الى "وبقلبه" رغم كل الظروف.كلنا نستطيع إعلان الموقف رغم القمع الأسود، ولو إعلان الموقف.



أما القضية الفلسطينية فتستحق الفعل، وليس فقط التضامن أ ......





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