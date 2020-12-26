نيوتن: عملاق الثورة العلمية - سليم زاروبي

2020/12/26 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سليم_زاروبي (مقاطع معدّلة حول نيوتن من كتاب "في البدء: فيزياء، فلسفة وتاريخ علم الكون")ولد نيوتن حسب التقويم القديم (اليولياني) في كانون أول (ديسمبر) عام 1642، أو في كانون ثاني 1643 حسب التقويم الغريغوري الذي نتبعه الآن.



أي أنّه ولد بعد مئة عام بالضبط من وفاة كوبرنيكوس ونشر كتابه "حول دوران الأجرام السماويّة"، وبعد عام واحد تقريبا مِنْ رحيل جاليليو.



أصبحت في ذلك الوقت فرضيّة مركزيّة الشمس، لا الأرض، ه ......





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