2020/12/26 | 00:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة ،على استعداد الحكومة الاتحادية لمواجهة من وصفهم بـ " الخارجين على القانون" إذا اقتضى الأمر....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: العراق أمانة في اعناقنا ومستعدون لمواجهة الخارجين عن القانون ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: العراق أمانة في اعناقنا ومستعدون لمواجهة الخارجين عن القانون ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).