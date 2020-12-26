العصائب تقول إن الفيديوات المتداولة لعناصرها قديمة

2020/12/26 | 00:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى المتحدث، باسم المكتب السياسي لحركة صادقون، محمود الربيعي، اليوم الجمعة، وجود استعراض عسكري في العاصمة بغداد، لعناصر "العصائب".

وقال الربيعي في تغريدة، عبر "تويتر" وتابعها "ناس" (25 كانون الأول 2020) : "لا يوجد أي استعراض عسكري لرجال العصائب في بغداد وكل ماينشر إما مقاطع فيديو قديمة أو لاشخاص لانعرفهم، هناك من يريد اثارة فتنة وضجة إعلامية فارغة".

وأضاف، "‏نحن نحترم القانون وندعو لتطبيقه بكل حزم وشفافية، وندعو وسائل الاعلام المحترمة الى توخي الدقة في نشر الاخبار".

محمود الربيعي

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