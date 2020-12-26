اعتقال قيادي بمليشيا موالية لإيران بتهمة استهداف المنطقة الخضراء

2020/12/26 | 00:43 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال حسام الأزيرجاوي بتهمة إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء (حسين فالح/فرانس برس)

قالت مصادر أمنية عراقية في العاصمة بغداد، لـ"العربي الجديد"، مساء الجمعة، إنّ قوة من استخبارات وزارة الداخلية اعتقلت القيادي بمليشيا "عصائب أهل الحق" حسام الأزيرجاوي وعدداً من مساعديه بتهمة إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء، خلال عملية نفذتها شرقي بغداد.

وبحسب مسؤول عراقي بارز فضّل عدم الكشف عن هويته في وزارة الداخلية، فإنّ الأزيرجاوي تم اقتياده إلى مركز أمني خاص للتحقيق، بعد توفر معلومات عن تورطه في الهجمات الصاروخية التي استهدفت المنطقة الخضراء مع عناصر آخرين من مليشيا "عصائب أهل الحق"؛ إحدى أبرز المليشيات المرتبطة بإيران، بزعامة قيس الخزعلي.

وأضاف أنّ القوات العراقية أعلنت التأهب والانتشار بسبب انتشار واسع لعناصر المليشيا في جانب الرصافة من بغداد، مع أسلحة متوسطة وخفيفة، خاصة في مناطق شارع فلسطين ومدينة الصدر شرقي بغداد، على خلفية الاعتقال الذي طاول القيادي بالمليشيا.

وشوهدت وحدات من جهاز مكافحة الإرهاب تنتشر في مناطق عدة من العاصمة بغداد، مع عربات همفي وهمر ووحدات من الجيش العراقي، فيما أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جولة برفقة قيادات عسكرية وأخرى من قوات جهاز مكافحة الإرهاب في مناطق عدة من جانب الرصافة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان الكاظمي، قد أكد أنّ "أمن العراق أمانة في أعناقنا"، وقال في تغريدة له على "تويتر"، الجمعة إنّ "أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات".

أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون.



طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) December 25, 2020

وأضاف: "عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".



وتابع: "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

في السياق ذاته، قالت مصادر مقربة من "الحشد الشعبي"، إن اعتقال القيادي بمليشيا "عصائب أهل الحق" جاء بعلم مسبق من قيادات "الحشد الشعبي"، بعد ثبوت تورط عناصر منها في عمليات إطلاق الصواريخ، وضمن مساعي حكومة الكاظمي وقوى سياسية لاحتواء أي خطوات تصعيدية أميركية بالأيام المقبلة.

وفي وقت سابق الجمعة،كشفت مصادر سياسية عراقية في بغداد، عن مغادرة قسم من موظفي السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، إلى مدينة أربيل ضمن إقليم كردستان العراق، مؤكدة أن الإجراء مرتبط بحالة التوتر الحالية وعدم ثقة واشنطن بإمكانية حكومة الكاظمي منع اعتداءات صاروخية جديدة على السفارة.



فيما نفت السفارة الأميركية في بغداد، إخلاء مقرّها، مشيرة إلى أنّ السفير تولر ماثيو لا يزال في بغداد، وعملها متواصل.

وحمّل مسؤولون أميركيون في وقت سابق إيران مسؤولية الهجوم الذي تعرضت له المنطقة الخضراء التي تضمّ مبنى السفارة الأميركية وبعثات غربية مختلفة، فضلاً عن مقرَّي الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، مساء الأحد الماضي، بصواريخ "كاتيوشا"، رغم إعلان عدة مليشيات مرتبطة بإيران عدم مسؤوليتها عن الهجوم.

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