مسؤول في الخارجية يلتقي القائم باعمال سفارة الكويت

2020/12/26 | 00:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليّة وكالةً في وزارةالخارجية الوزير المفوض علي هلال مع محمد الوقيان القائم باعمال سفارة دولة الكويت سُبُل تفعيل اتفاقيات الدعم المتبادل للحصول على المناصب الدوليُة وعضوية المجالس التنفيذية للمنظمات الدوليُة .وذكر بيان لوزارة الخارجية :" ان هلال التقى المسؤول الكويتي وبحث الجانبان آليات تنسيق المواقف العربيّة المشتركة في المنظمات الدوليّة المختلفة ، ومن اهمها الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة .وكذلك تمت مناقشة سُبُل تفعيل اتفاقيات الدعم المتبادل للحصول على المناصب الدوليُة وعضوية المجالس التنفيذية للمنظمات الدوليُة"./انتهى2

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