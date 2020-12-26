2020/12/26 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل لقاح كورونا آمن وما هي عوارضه الجانبية؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل لقاح كورونا آمن وما هي عوارضه الجانبية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل لقاح كورونا آمن وما هي عوارضه الجانبية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).