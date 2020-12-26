"كورونا".. من عام الى اخر !

2020/12/26 | 01:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عادل الجبوري

في مثل هذه الايام من العام الماضي ظهرت

الاصابات الاولى لفايروس كورونا في

مدينة ووهان الصينية، لينتشر بعد فترة

زمنية قصيرة في مختلفة انحاء العالم

كالنار في الهامش، ويتحول من وباء ا

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