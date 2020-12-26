أوروبا تسجل 25 مليون إصابة وأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا

2020/12/26 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 25 مليون إصابة وأكثر من نصف مليون وفاة بفيروس كورونا في الدول الأوروبية، تزامنا مع الاستعداد لحملات التطعيم.وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أنه "تم تسجيل أكثر من 25 مليون حالة إصابة بكورونا في أوروبا، في ظل القلق المتزايد من الفيروس المتحور في بريطانيا، في حين أنه من المقرر أن تبدأ حملات التطعيم في الاتحاد الأوروبي في 27 ديسمبر الحالي".وأشارت الصحيفة إلى أنه "بناء على إحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن دول منطقة أوروبا البالغ عددها 52 دولة، تشكل المنطقة الأكثر تضررا، متقدمة على الولايات المتحدة وكندا (19188172 حالة)، وأمريكا اللاتينية والكاريبي (15،024،469 حالة) وآسيا (13617،004 حالات)"، لافتة إلى أنه "كانت منطقة أوروبا أول من تجاوز عتبة نصف مليون وفاة في 17 ديسمبر الحالي".

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