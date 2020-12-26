فيديو: مصطفى الكاظمي يجري جولة ليلية في شوارع العاصمة بغداد

2020/12/26 | 01:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجرى القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جولة ليلية في شوارع عدد من مناطق العاصمة بغداد.

وكانالكاظمي، قد أكد الجمعة، أن حكومته أعادت الثقة بين الشعب والأجهزة الامنية بعد ان "اهتزت" بفعل الخارجين عن القانون، معلناً استعداد الدولة "للمواجهة الحاسمة".

وكتب الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس" (25 كانون الاول 2020)، أن "أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".

وتابع "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

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