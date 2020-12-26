أزمة مالية.. حقيقة أم إفتعال ؟!

2020/12/26 | 01:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: قاسم العجرش

لغرض مقاربة أي مشكلة، ومن ثم محاولة

حلها، يتعين إبتداءا توصيفها توصيفا

واقعيا دقيقا، وتحديد حجمها، وتوقع سقف

تطورها، وسبر مدياتهتا الزمانية،

وتأثيراتها امكانية، وإرتداداتها

المجت

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