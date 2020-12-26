بالفيديو.. الكاظمي يتجول في شوارع العاصمة بغداد

2020/12/26 | 01:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تجول القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في شوارع منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وقبل ذلك، أكد الكاظمي، في تغريدة له على "تويتر"، إن "أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، فلقد عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".واضاف: "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

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