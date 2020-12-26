أوروبا تسجل أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا

2020/12/26 | 01:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بأن الدول الأوروبية سجلت 25 مليون إصابة وأكثر من نصف مليون وفاة بفيروس كورونا، تزامنا مع الاستعداد لحملات التطعيم.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أنه "تم تسجيل أكثر من 25 مليون حالة إصابة بكورونا في أوروبا، في ظل القلق المتزايد من الفيروس المتحور في بريطانيا، في حين أنه من المقرر أن تبدأ حملات التطعيم في الاتحاد الأوروبي في 27 كانون الاول الحالي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بناء على إحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن دول منطقة أوروبا البالغ عددها 52 دولة، تشكل المنطقة الأكثر تضررا، متقدمة على الولايات المتحدة وكندا (19188172 حالة)، وأمريكا اللاتينية والكاريبي (15،024،469 حالة) وآسيا (13617،004 حالات)"، لافتة إلى أنه "كانت منطقة أوروبا أول من تجاوز عتبة نصف مليون وفاة في 17 كانون الاول الحالي".

المصدر: RT

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