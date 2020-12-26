هل تستطيع الحكومة تمرير قراراتها الأخيرة؟

2020/12/26 | 02:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: واثق الجابري

في البلد الديمقراطي؛ تتخذ الحكومة

قراراتها في وضح النهار، لتحقيق

متطلبات وآمال شعبها، عكس نظم

الاستبداد التي تتخذها في الظلام،

لمصلحة ثلة من المنتفعين، وفي الأول

برلمان يمثل الشع

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