2020/12/26 | 02:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

هرولت الدول الخليجية خصوصا والعربية

عموما نحو اعلان التطبيع مع الكيان

الصهيوني الغاصب, وبدأت هذه الدول

الجلوس علنا ومصافحة الإسرائيليين دون

حياء او خجل من دماء الفلسطينيي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد التطبيع اسرائيل ضمن التحالف العربي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد التطبيع اسرائيل ضمن التحالف العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).