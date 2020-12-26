غداً.. البرلمان يتسلم موازنة 2021

2020/12/26 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أحمد عبد ربه

يُتوقع أنْ يصل مشروع قانون موازنة 2021 الى البرلمان يوم غد الاحد، بينما أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم ان نسبة كبيرة من العجز في الموازنة افتراضية، وان رواتب الموظفين مؤمنة بنحو

تام.

وتعتزم اللجنة المالية النيابية تقليل الاستقطاعات برواتب الموظفين، بينما يحتاج مجلس النواب بين 20 الى 30 يوما لتمرير مشروع القانون في ظل وجود توجه لاستجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب

مخيف.

ويذكر ان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد يوم الخميس الماضي، اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية، للتباحث بشأن الموازنة في ظل التحديات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها.

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