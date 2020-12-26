المثنى تمنح موافقات لأكبر مشاريع الصناعات الإنشائية عالمياً

2020/12/26 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماوة: أحمد الفرطوسي

أعلن مدير عام هيئة استثمار المثنى المهندس عادل داخل الياسري منح الحكومة المحليّة وهيئة الاستثمار في المحافظة الموافقات الاولية لتنفيذ اكبر مشاريع الصناعات الإنشائية على مستوى العالم.

وقال الياسري: ان «محافظ المثنى أحمد منفي جودة وهيئة الاستثمار بحثا مع تحالف شركات (هولدر ونكير وسان يان) الصينية، فرص تنفيذ مشاريع صناعية في المثنى بقيمة تصل لنحو عشرين مليار دولار».

ووجه منفي بتشكيل لجنة من مدراء الدوائر المعنية للإسراع بإكمال الإجراءات الادارية لتسهيل عمل الشركة والمباشرة بتنفيذ المشروع خلال الربع الاول من العام المقبل بعد انجاز الموافقات الاتحادية من الهيئة الوطنية للاستثمار، مشدداً على أهمية تسهيل جميع الإجراءات لما للمشروع من أهمية ستراتيجية في دعم الاقتصاد وانعاش القطاع الصناعي في المثنى.

بدوره قال الوكيل المفوض لمجموعة الشركات الصينية إبراهيم الصميدعي: ان «الشركات جاهزة لمباشرة العمل فور إكمال الموافقات الرسمية حيث ستتضمن المرحلة الأولى خمسة مشاريع بقيمة ملياري دولار من بينها مصنع للارضيات والبورسلين نانو كرستال بطاقة إنتاجية تصل إلى (32 ألف) م2/ يوم، ومصنع سيراميك الجدران الكلوزي والواجهات بطاقة(36 ألف) م2/ يوم، ومصنع الأدوات الصحية انتي سد كلوزي بطاقة (360) م3/ يوم، ومصنع سيراميك للاكسسوار المذهب ميكرو كرستال تيتانيوم فاكيوم كولد بطاقة (108) آلاف م2 /شهر، ومصنع للورق والكارتون المقوى بطاقة (125) مليون كارتون شهرياً، إضافة إلى ستة مشاريع أخرى ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة (1000) ميغا/ واط ستكون ضمن المرحلة الثانية للمشروع لتصل القيمة الاجمالية إلى عشرين مليار دولار».

وبين ان (40 ٪) من إنتاج المشاريع سيغطي حاجة البلاد بشكل تام بينما سيخصص (60 ٪) من الإنتاج الكلي الى التصدير للاسواق الاوروبية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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