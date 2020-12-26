محمد وصناعة المجتمع الجديد - عباس علي العلي

2020/12/26 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي من المؤكد تاريخيا وواقعيا أن مجتمع الطائف القرية المدينة والمنظم وفق أسس أقتصادية وأجتماعية تقليدية تميز عن غيره من المجتمعات التي كانت بؤر تطور في الجزيرة العربية، يختلف بالشكل والمضمون والأسس عن مكة والطائف مثلا كما يختلف جذريا عن مجتمع المدينة الذي تغير لاحقا بفعل العقيدة وأسس بناء المجتمع المركزي الذي تطورت إليه لاحقا، فليس كل مجتمع قادر على قبول هذا التحول، ولا كل مجتمع بإمكانه أن يتحول كذلك ......





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