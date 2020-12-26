فرنسا تسجل 159وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/26 | 03:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 159 وفاة و20262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 62427، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2547771.

وتسجل فرنسا سابع أعلى حصيلة في العالم في عدد الوفيات والإصابات جراء جائحة كورونا.

المصدر: RT

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