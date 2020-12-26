2020/12/26 | 03:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتبر الجيش الإسرائيلي أن السعودية تعرضت عام 2019 لهجوم من اليمن والعراق وإيران، وقال إن قواته تراقب كل التحركات الإيرانية، وأن غواصاته تبحر إلى "أماكن مختلفة بعيدة وقريبة".

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الإسرائيلي: السعودية تعرضت عام 2019 لهجوم من اليمن والعراق وإيران عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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