بسبب صورة.. محمد صلاح ضحية

2020/12/26 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه نجم نادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، هجوما حادا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره صورة لاحتفاله وأسرته بعيد الميلاد، إلى جانب شجرة العيد ومجموعة من الهدايا في منزله.

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