بعد تهديدات مسلحين موالين لإيران.. صور لرئيس الوزراء العراقي خلال جولة ليلية في العاصمة

2020/12/26 | 05:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت متأخر من ليلة الجمعةالسبت جولة له خلال تفقده لمنطقتي الرصافة والكرخ، في العاصمة بغداد.

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