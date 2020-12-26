نتانياهو يدعو الملك المغربي لزيارة إسرائيل

2020/12/26 | 05:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعتها السفارة الاميركية في المغرب في 22 كانون الاول/ديسمبر 2020 تظهر والي العاصمة المغربية مستقبلا الوفد الاميركي والاسرائيلي بعيد وصوله الى مطار الرباط © US EMBASSY IN MOROCCO/اف ب – القدس (أ ف ب) – وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعوة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة الدولة العبرية، وذلك خلال […]

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