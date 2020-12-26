مراسل العالم: نجاح مساعي التهدئة في العراق والاطراف تبدي مرونة في الحل

2020/12/26 | 06:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل العالم في العراق نقلا عن مصادر مطلعة أن مساعي التهدئة بين حركة عصائب اهل الحق و الحكومة العراقية نجحت فعليا ،مع تأكيد جميع الأطراف على ضرو...

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