2020/12/26 | 06:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني بانتشار مسلحي عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة، في العاصمة بغداد على خلفية اعتقال واحد من كبار قادتها بتهمة الإرهاب.وقال المصدر، إن “مسلحي عصائب أهل الحق انتشروا في منطقتي العرصات وشارع فلسطين على خلفية اعتقال قوة أمنية لقيادي كبير في العصائب بتهمة الإرهاب”.وأوضح المصدر أن “القيادي في العصائب عليه اعترافات بتورطه في جرائم تتعلق بالارهاب”.وأشار إلى أن “انتشار المسلحين جاء في محاولة ضغط لإطلاق سراح القيادي في العصائب، وهو ما رفضته السلطات المختصة”.وأردف المصدر أن “الهدوء عاد إلى شوارع العاصمة مجدداً بعد انسحاب مسلحي العصائب”.من جانبه، ذكر مصدر ، بأن “العصائب أملهت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشار مسلحين في بغداد على خلفية اعتقال قيادي “كبير” في العصائب عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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