إعلان حالة طوارئ في ناشفيل.. وحظر تجوال

2020/12/26 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت وكالة أسوشييتدبرس قد نقلت عن اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون، أن السلطات عثرت على رفات بشرية في محيط الانفجار الذي هز وسط مدينة ناشفيل في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد.

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