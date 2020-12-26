صور الأقمار الصناعية تظهر منشآت الأسلحة السورية قبل وبعد قصفها

2020/12/26 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة صوراً من الأقمار الصناعية، يظهر فيها تدمير أربع منشآت لتصنيع الأسلحة في مدينة مصياف (شمالي غرب سوريا)، صباح الجمعة الماضي، إثر سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

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