2020/12/26 | 08:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الصحة والبيئة العراقية، على أنباء تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا ودخولها الى العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية تكشف حقيقة دخول السلالة الجديدة من كورونا للبلاد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تكشف حقيقة دخول السلالة الجديدة من كورونا للبلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).