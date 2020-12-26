العامري: الشهيد سليماني كان أحرص منا على العراق واستشهد في سبيله

2020/12/26 | 08:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الجمعة، إن قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، ضحى بنفسه من أجل تحرير العراق من عصابات "داعش"....

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