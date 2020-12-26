الكاظمي يتجول ليلا في شوارع بغداد (صور)

2020/12/26 | 08:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإجراء جولة ليلية في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (26 كانون الاول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أجرى جولة ليلية في جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة بغداد".

وكان الكاضمي قد اكد في وقت سابق في تغريدة على تويتر، إن "أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، فلقد عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".

واضاف: "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

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