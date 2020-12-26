نائبة : استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي قد تصل الى الاقالة

2020/12/26 | 08:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكدت عضو مجلس النواب رشا الحاتمي، السبت، اصرار البرلمان على استجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي، مبينة ان الاستجواب قد تصل الى الاقالة بسبب فشلهما في ادارة الملف الامني.

وقالت الحاتمي في تصريح متلفز تابعته/المعلومة/، “اننا نحمل حكومة الكاظمي مسؤولية التأخير في ارسال الموازنة كونها لم تصل الى البرلمان ونحن مستعدون لمناقشتها”.

واضافت “نرفض المساس برواتب الموظفين واي إجراءات تتعلق بقطع الرواتب”، داعية الحكومة الى “تفعيل الجوانب الاقتصادية الأخرى ورفد خزينة الدولة بدون اللجوء الى استقطاع الرواتب”.

وهددت الحاتمي بـ”اتخاذ كافة الإجراءات في البرلمان لمنع سياسات الحكومة التي اثرت على حياة المواطنين وقد طلبنا استجواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية بخصوص رفع سعر صرف الدولار الذي قد يصل الى الإقالة.



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