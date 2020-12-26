المرجع السيستاني يرد على إستفتاء شأن العملة والمتاجرة بها

2020/12/26 | 08:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف الاشرف السيد علي السيستاني، على استفتاءات بشأن العملة والحكم الشرعي في المتاجرة بها....

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