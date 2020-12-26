2020/12/26 | 08:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم في مدينة البصرة اقصى جنوبِ العراق حفلٌ تأبينيٌ بمناسبةِ الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما.واكد المشاركون أ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقيون: دماء الشهيدین سليماني والمهندس، بداية النهاية للوجود الامريكي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقيون: دماء الشهيدین سليماني والمهندس، بداية النهاية للوجود الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).