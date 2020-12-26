2020/12/26 | 08:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن إطلاق البطاقة الوقودية رقم 9 في بغداد.

وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "شركة توزيع المنتجات النفطية أطلقت البطاقة الوقودية في بغداد رقم 9 بواقع 50 لتراً من النفط الأبيض".

ودعا رئيس مجلس إدارة الشركة حسين طالب حسب البيان "المواطنين للتزود بالحصة المذكورة عن طريق المحطات وساحات النفط والغاز والوكلاء الجوالين"، مبيناً أن "الشركة ستطلق الوجبات تباعا حال استكمال التجهيز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 9) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 9) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).