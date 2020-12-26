2020/12/26 | 08:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدسة ’ناس’ في إحياء ليلة القداس بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدسة ’ناس’ في إحياء ليلة القداس بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).